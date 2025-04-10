السعودية | طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الرياض وأبوظبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وأبوظبي يوم 10 أبريل، ليواصل النمو في السوق الإماراتي ضمن خطة الشركة الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوائم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

أقيم الحفل الافتتاحي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم الخميس 10 أبريل، بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض التي تدير وتشغل المطار، للاحتفال بتدشين أول رحلة مباشرة لطيران ناس بين العاصمة السعودية والعاصمة الإماراتية، مما يعزز مكانة طيران ناس كأكبر ناقل جوي يربط بين البلدين الشقيقين بأكثر من 20 رحلة يومياً.

واعتبارًا من 10 أبريل، سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الشيخ زايد الدولي بأبوظبي أيام الثلاثاء والخميس والأحد. وتم استقبال الضيوف المسافرين على متن الرحلة الافتتاحية بالهدايا التذكارية.

يعد طيران ناس الآن شركة الطيران السعودية الوحيدة التي تخدم المطارات الأربعة الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة برحلات مباشرة يتم تشغيلها من مراكز عمليات طيران ناس الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

ويشغّل طيران ناس 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط