السعودية | المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (٢.٨٧٩.٣٢٥) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911) خلال شهر مارس من عام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية (٢.٨٧٩.٣٢٥)، اتصالًا خلال شهر مارس من عام 2025، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (١.٠٣١.٢٥٣)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (١.٣٠٠.٦٢٨)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (٥٤٧.٤٤٤)، بإجمالي (٢.٨٧٩.٣٢٥) مكالمة في الخليج 365.

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