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السعودية | المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (٢.٨٧٩.٣٢٥) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911) خلال شهر مارس من عام 2025

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  • السعودية | المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (٢.٨٧٩.٣٢٥) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911) خلال شهر مارس من عام 2025 1/2
  • السعودية | المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (٢.٨٧٩.٣٢٥) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد (911) خلال شهر مارس من عام 2025 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية (٢.٨٧٩.٣٢٥)، اتصالًا خلال شهر مارس من عام 2025، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (١.٠٣١.٢٥٣)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (١.٣٠٠.٦٢٨)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (٥٤٧.٤٤٤)، بإجمالي (٢.٨٧٩.٣٢٥) مكالمة في الخليج 365.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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