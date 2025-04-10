إدارة معلومات الطاقة الأميركية تحذر من انخفاض الطلب على النفط بسبب الرسوم الجمركية

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة في الأمد القريب إن أحدث التطورات في سياسات التجارة العالمية وإنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام والوقود حتى 2026.
وخفضت الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة والعالم خلال العامين الجاري والمقبل, وسلطت الضوء على الضبابية الكبيرة في الأسواق بسبب احتمال تراجع النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع المعروض من الخام.
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