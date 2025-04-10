أشار القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي الى أن "الحركة ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول حزيران"، ووصفها بأنها "خطوة مهمة".
ولفت رداوي، في حديث لوكالة "فرانس برس"، الى أن "فرنسا، بصفتها دولة ذات ثقل سياسي وعضوا دائما في مجلس الأمن، تمتلك القدرة على التأثير في مسار الحلول العادلة، والدفع نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".
وكان أعلن قد ماكرون أن "باريس قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في حزيران" خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقرات الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".
وأضاف ماكرون "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران/يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": خطة فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية تعتبر خطوة مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.