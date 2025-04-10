"حماس": خطة فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية تعتبر خطوة مهمة

أشار القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي الى أن "الحركة ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول حزيران"، ووصفها بأنها "خطوة مهمة".

ولفت رداوي، في حديث لوكالة "فرانس برس"، الى أن "فرنسا، بصفتها دولة ذات ثقل سياسي وعضوا دائما في مجلس الأمن، تمتلك القدرة على التأثير في مسار الحلول العادلة، والدفع نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".

وكان أعلن قد ماكرون أن "باريس قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في حزيران" خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقرات الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة".

وأضاف ماكرون "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران/يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة".