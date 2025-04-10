علقت رئيسة محكمة الاستئناف في الشمال القاضية دوريس كساب، قرار نقابة المحامين في الشمال القاضي بقبول انتساب وزير الاقتصاد السابق امين سلام إلى جدول النقابة، إلى حين بت محكمة الأساس بقانونية تنسيه إلى النقابة.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة الاستئناف في الشمال علقت قرار نقابة المحامين القاضي بقبول انتساب أمين سلام إلى جدول النقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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