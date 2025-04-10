النشرة: تحالف بين الكتائب ورئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل أسعد زغيب في الانتخابات البلدية

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بانه أُعلن بعد ظهر اليوم عن التحالف بين حزب الكتائب ورئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل أسعد زغيب في الانتخابات البلدية .

ولفت الى ان هذا التحالف جاء خلال زيارة زغيب إلى اقليم زحلة الكتائبي، حيث كان في استقباله الوزير والنائب السابق ايلي ماروني ورئيس الإقليم وسام طراد وحشد من محازبي حزب الكتائب في زحلة.