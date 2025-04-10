البزري بحث ووفدًا من "الجماعة الإسلامية" في الأوضاع المعيشية والاستحقاق البلدي في صيدا

استقبل النائب عبد الرحمن البزري، وفدًا من الجماعة الإسلامية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة في لبنان، بسام حمود، يرافقه محمد الزعتري وحسن الشماس، وبحثا الأوضاع المعيشية والحياتية في مدينة صيدا، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

كذلك بحث المجتمعون في "الاستحقاق البلدي المرتقب في المدينة، بما يضمن تمثيلاً فاعلاً لمختلف الشرائح التي يتشّكل منها المجتمع الصيداوي، إضافة إلى الطاقات الشابة والراغبة في العمل البلدي من أجل إضفاء طابع حديث ومستقبلي للمدينة وإيجاد الحلول اللازمة لمشاكلها المستعصية".

وأكدوا على "ضرورة استمرار التواصل والعمل لما فيه مصلحة المدينة وأهلها، وتشجيع العملية الديمقراطية بما يضمن وصول الكفاءات والطاقات الشابة".