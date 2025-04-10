استلام مشروع محطة شحن للنقل الكهربائي في جبيل والحافلات تُسلم قبل نهاية الشهر الجاري

تمّ استلام مشروع محطّة شحن حافلات النّقل الكهربائي ذات النظام الهجين للطّاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة.
وجرى تنفيذ هذا المشروع بدعم من مرفق البيئة العالمي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامّة والنّقل، ووزارة الدّاخليّة والبلديّات، وبلديّة جبيل.
ومن المتوقّع أن يتمّ استلام الحافلات قبل نهاية الشهر الحالي.
تجدر الإشارة إلى أنّ بلديّة جبيل أصبحت، ضمن هذا المشروع، تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسيّة لإنارة المبنى البلدي، من دون أيّ استهلاك للكهرباء أو المولّدات. كما تمّ تجهيز المستديرة بـ16 كاميرا من أحدث الكاميرات، لمراقبة مداخل المدينة ومخارجها، بالإضافة إلى موقف الحافلات.
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