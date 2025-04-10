استقبل معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه،المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح. وتم خلال اللقاء البحث في شؤون المديرية العامة للدفاع المدني، خصوصاً ما يتعلق بخطط التطوير وتعزيز الجهوزية على المستويين اللوجستي والبشري، إضافةً إلى التحديات التي تواجه العناصر، الذين يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث والطوارئ، في ظل الظروف الراهنة. كما جرى عرض للجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للقيام بالمهام المنوطة بعناصر الدفاع المدني بكفاءة واستجابة عالية، في مختلف المناطق اللبنانية. وأكد الوزير الحجار دعمه الكامل للنهوض بالمديرية العامة للدفاع المدني وتأمين استمرارية عملها.

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير حجار يبحث مع العميد فرح تعزيز جهوزية الدفاع المدني على المستويين اللوجستي والبشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.