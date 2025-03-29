شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد والبرهان يؤديان الصلاة في المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صلاة ليلة 29 من رمضان في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي.

وشهدت الليلة الوترية الأخيرة من شهر رمضان، توافد أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين إلى المسجد الحرام، حيث أدوا صلاة القيام وختم القرآن في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة.

وكان ولي العهد استقبل عبدالفتاح البرهان، في قصر الصفا بمكة، وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان.