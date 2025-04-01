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أول زيارة خارجية.. ترامب: أزور السعودية الشهر المقبل

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول زيارة خارجية.. ترامب: أزور الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنّه قد يزور السعودية اعتبارا من الشهر المقبل، في ما ستصبح أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى السلطة في 20 يناير.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنّ الزيارة "قد تكون الشهر المقبل، أو ربّما بعد ذلك بقليل. وسنزور قطر أيضا، وربّما بضع دول أخرى. الإمارات العربية المتّحدة مهمّة جدا... لذا سنتوقّف حتما في الإمارات وقطر".

إلى ذلك؛ قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنّه واثق من أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سينفّذ نصيبه" من الاتفاق الرامي لإرساء هدنة في أوكرانيا.
وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيفي بما قاله لي، وأعتقد أنه سينفّذ الآن نصيبه من الاتفاق".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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