فوائد تناول الترمس في العيد.. 3 حقائق لا تغفلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الترمس في العيد من العادات الشعبية في العالم العربي خاصة في مصر والمناطق الشامية، الترمس، سواء كان حلوًا أو مالحًا، يتمتع بفوائد صحية عديدة ويُعتبر من المقبلات المفضلة في المناسبات مثل العيد.

لماذا يعد تناول الترمس ضروريا؟

ونصحت وزارة الصحة والسكان خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشور تحس فيه المواطنون بتناول الترمس في العيد، موضحة أن له 3 فوائد مهمة للجسم.

- مصدر جيد للبروتين النباتي.

- يحتوي على سعرات حرارية قليلة.

- مفيد لمرضى السكر الذين لا يعتمدون على الأنسولين.

ونصحت «الصحة» بتناوله مع نسبة قليلة من الملح، واستبداله بالليمون بدلًا منه.

فوائد أخرى لـ الترمس

وللترمس فوائد أخرى تجعله يتفوق على البقوليات، ذكرها موقع webmd، على النحو التالي:

يحتوي الترمس على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية.

يقارب 4 مرات أعلى بالبروتين من الحبوب الكاملة والقمح.

مصدر عال جدًا بالألياف.

مفيد للهضم لأنه يساعد الترمس على تحسين عملية الهضم بفضل الألياف الغذائية التي يحتوي عليها.

يحتوي الترمس على مضادات أكسدة تساهم في الحفاظ على صحة الجسم.

يساعد في تقوية المناعة بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن.

يحتوي على نسبة عالية من امتصاص المواد الغذائية.

لا يحوي أي نسبة من الكوليسترول.

منخفض في محتواه من المواد المهيجة للمعدة.