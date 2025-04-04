في ذكرى رحيله.. تعرف على المرض المتسب في وفاة هيثم أحمد زكي

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشوار فني ليس طويلًا، لكنه لفنان بدأ كبيرًا، نجل «الفتى الأسمر» هيثم أحمد زكي، الذي تحل ذكراه اليوم، الموافق 4 أبريل. رحل عن عالمنا وهو في عمر الخامسة والثلاثين، بعدما شارك في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة التي أثبت من خلالها موهبة ورثها عن والديه الراحلين، الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد.

تعرف على المرض المتسب في وفاة هيثم أحمد زكي

في 7 نوفمبر 2019، رحل الفنان الشاب إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة وحيدًا في منزله، ما أثار حزنًا كبيرًا في نفوس محبيه والوسط الفني.

ويرصد «الوطن» تفاصيل الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، المرض المتسبب في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

أعراض الهبوط في الدورة الدموية

وإليكم أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية وفقًا للموقع الطبي «webmd»، التي جاءت على النحو التالي:

- الشعور بدوخة

- الشعور بدوار

- عدم الثبات أو الاتزان

- المعاناة مع عدم وضوح الرؤية

- ضُعف عام

- إعياء

- غثيان

- إغماء

- جلد شاحب

أسباب الهبوط في الدورة الدموية

يمكن حدوث هبوط مفاجئ في ضغط الدم، لعدة أسباب على النحو التالي:

- التعرض لفقدان الدم من النزيف.

- حدوث انخفاض درجة حرارة الجسم.

- الإصابة بأمراض عضلة القلب التي تسبب قصور القلب.

- تسمم الدم.

- التهاب دم حاد.

- الجفاف الشديد بسبب القيء والاسهال والحمى.

- رد فعل على الدواء أو الكحول.

- الحساسية المفرطة التي تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

- الحمل.

- بعض المشاكل الهرمونية مثل "قصور الغدة الدرقية".

- مرض السكري أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

- تناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية.

- فشل القلب.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- اتساع أو تمدد الأوعية الدموية.

- ضربة الشمس.

- مرض الكبد.

عادات تؤدي لهبوط حاد في الدورة الدموية وطرق الوقاية

وأوضح الدكتور علاء الغمراوي استشاري أمراض القلب، في تصريحات لـ«الوطن»، عن بعض العادات الخاطئة التي بدورها تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، على رأسها الحالة النفسية والتوتر، فضلًا عن التدخين المرتبط بقلة وإهمال وجبة الإفطار، وعدم شرب المياه والسوائل بكثرة، بالإضافة للنظام الغذائي الغير صحي والمليئ بالدهون، مع إهمال علاج السكر، واستهلاك الملح، والإفراط في تناول الطعام بشكل زائد عن الحد،وقلة النشاط البدني ما يصل للهبوط في الدورة الدموية.

طرق الوقاية من هبوط الدورة الدموية

- ضرورة اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام للمساعدة في تحريك الدم في جميع أنحاء الجسم وتحسين الدورة الدموية.

شرب السوائل بكميات مناسبة لتحسين الدورة الدموية.

ارتداء الجوارب الضاغطة لزيادة تدفق الدم.

الابتعاد عن التدخين.

تنظيم مستوى السكر وضغط الدم بالأدوية المصروفة من الطبيب.

أطعمة للوقاية من هبوط الدورة الدموية

ذكر موقع WEBMD بعض الأطعمة التي تقي من هبوط الدورة الدموية بشكل طبيعي، مثل:

الشوكولاتة الداكنة.

الكركم.

السلمون.

البنجر .

الفجل.

الفلفل الحار.

الكافيين.

الثوم.