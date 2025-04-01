شكرا لقرائتكم خبر عن 74.80 دولارًا للبرميل.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم، قرب أعلى مستوى خلال 5 أسابيع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3 سنتات، ما نسبته 0.04 في المئة، لتصل إلى 74.80 دولارًا للبرميل.

فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.06 في المئة، ما يعادل 4 سنتات، ليصل إلى 71.52 دولارًا للبرميل.