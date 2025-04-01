الاقتصاد

74.80 دولارًا للبرميل.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

0 نشر
واس- لندن 0 تبليغ

74.80 دولارًا للبرميل.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 74.80 دولارًا للبرميل.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم، قرب أعلى مستوى خلال 5 أسابيع.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3 سنتات، ما نسبته 0.04 في المئة، لتصل إلى 74.80 دولارًا للبرميل.
فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.06 في المئة، ما يعادل 4 سنتات، ليصل إلى 71.52 دولارًا للبرميل.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا