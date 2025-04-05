شكرا لقرائتكم خبر عن "أى إف جى" يتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا خلال الربع الأول بـ13 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة أي إف جي القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الربع الأول من عام 2025، بحجم تداول بلغ 537.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 13 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 170.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 9.04 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 107.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 8.4 مليار جنيه، ثم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول مليار ورقة، وبقيمة تداول 7.1 مليار جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 47.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 6.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الدوري.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 785.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 5.3 مليار جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 242.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 5.049 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 431.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 4.55 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "القاهرة للزيوت والصابون" بحجم تداول 12.3 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 4.5 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 3.976 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.10% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 11.09% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.03% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 17.14% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

