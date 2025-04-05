شكرا لقرائتكم خبر عن 3758 جنيها سعر الذهب في مصر اليوم من عيار 18 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، بعد أن فقد سعر الجرام 50 جنيهًا مقارنةً بمستوياته افتتاح السوق وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب قبل وقت قليل من إغلاق السوق العالمي.

وبحسب آخر تحديث، سجل سعر الذهب:

عيار 21: 4380 جنيهًا

عيار 24: 5005.71 جنيه

عيار 18: 3754.29 جنيه

الجنيه الذهب: 35,080 جنيهًا



يأتي هذا التراجع في ظل تقلبات مستمرة في أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تغيرات سعر الدولار في السوق المحلي، ما ينعكس على حركة المعدن النفيس في مصر.

ويترقب المستثمرون والمتابعون تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا وتأثيرها على أسواق المعادن الثمينة.



ويعتبر تغير سعر الذهب في حدود 20 إلى 30 جنيها في مصر على مدار الساعة أمر طبيعي طالما هناك تغيرات في سوق الذهب العالمي.