الاقتصاد

3758 جنيها سعر الذهب في مصر اليوم من عيار 18

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3758 جنيها سعر الذهب في مصر اليوم من عيار 18

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الجمعة، 04 أبريل 2025 11:00 م

ننشر سعر الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، بعد أن فقد سعر الجرام 50 جنيهًا مقارنةً بمستوياته افتتاح السوق وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب قبل وقت قليل من إغلاق السوق العالمي.

وبحسب آخر تحديث، سجل سعر الذهب:
 

عيار 21: 4380 جنيهًا

عيار 24: 5005.71 جنيه

عيار 18: 3754.29 جنيه

الجنيه الذهب: 35,080 جنيهًا


يأتي هذا التراجع في ظل تقلبات مستمرة في أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تغيرات سعر الدولار في السوق المحلي، ما ينعكس على حركة المعدن النفيس في مصر.

ويترقب المستثمرون والمتابعون تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا وتأثيرها على أسواق المعادن الثمينة.


ويعتبر  تغير سعر الذهب في حدود 20 إلى 30 جنيها في مصر على مدار الساعة أمر طبيعي طالما هناك تغيرات في سوق الذهب العالمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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