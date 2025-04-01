شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وجرى تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2925 دولار أمريكي، بزيادة 0.05 في المئة، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1969 يورو بنسبة 0.21 في المئة.وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.61 في المئة.وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 51.99 نقطة، ليصل عند مستوى 8634.80 نقطة.