السعودية | تبون وماكرون يعلنان استئناف التعاون الأمني بين فرنسا والجزائر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تبون وماكرون يعلنان استئناف التعاون الأمني بين فرنسا والجزائر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي الاثنين، أن العلاقات بين بلديهما عادت إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة، مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك

وأعرب الرئيس الفرنسي عن “ثقته في حكمة الرئيس تبون ودعا إلى بادرة رأفة وإنسانية” تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات

وبحسب البيان، “تبادل الرئيسان نقاشات طويلة وصريحة وودية حول حالة العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة”.

واتفق تبون وماكرون على “استئناف التعاون الأمني دون تأخير”. كما اتفقا على “ضرورة إعادة البدء على الفور في التعاون الوثيق والسلس والفعال في مجال الهجرة لمعالجة جميع أبعاد التنقل بين البلدين، مع منطق النتائج الذي يستجيب لمخاوف البلدين”.

كما أكدا على “أهمية التعاون القضائي بين البلدين”، واتفقا على استئناف الحوار والتعاون في هذا المجال. وفي هذا السياق، أشار البيان إلى زيارة مرتقبة لوزير العدل الفرنسي جيرالد درمانان إلى الجزائر.

وشدد الرئيسان على “أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات المستقبل”. وتعهدا بالعمل على تعزيز التجارة والاستثمار مع احترام مصالح البلدين. وفي هذا السياق، أبلغ ماكرون تبون بدعم فرنسا لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وبحسب البيان فقد تناول الاتصال أيضًا تقدم أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين، التي تأسست عام 2022 لمعالجة القضايا التاريخية العالقة بين البلدين، مثل إعادة رفات أبطال الثورة الجزائرية والاعتراف بمسؤولية فرنسا عن اغتيال شخصيات جزائرية بارزة مثل علي بومنجل والعربي بن مهيدي. واتفق الجانبان على أن تستأنف اللجنة عملها “فوراً”، مع اجتماع مرتقب في فرنسا قريباً، على أن تقدم نتائجها قبل صيف 2025.

وأعلن البيان كذلك أن وزير الخارجية الفرنسي حان نويل بارو سيزور الجزائر العاصمة يوم 6 أبريل (نيسان) بدعوة من نظيره الجزائري أحمد عطاف. وأضاف البيان: “ستتيح هذه الزيارة تفصيل برنامج العمل الطموح هذا، وتحديد طرقه التشغيلية والجدول الزمني للتنفيذ”.

كما ذكر البيان أن تبون وماكرون أعربا عن “اتفاقهما حول مبدأ عقد اجتماع مقبل بينهما”.

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