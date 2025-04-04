بعد الإعلان عن مشروع X .. كيف قدم بيتر ميمي الأكشن بأكثر من وجه في السينما؟

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بين المستوحى من التاريخ والنكهة الأمريكية

الأكشن في إطار من الخيال العلمي والفانتازيا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 07:24 مساءً - خلال الأيام الماضية، تم الإعلان عن موعد طرح الفيلم الجديدوالذي يُجسد بطولته الفنانوالذي يتعاون من خلاله مع المُخرجللمرة الثانية في السينما.ويعد المُخرج بيتر ميمي واحدًا من أبرز المُخرجين خلال السنوات الأخيرة سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، ونجح خلال السنوات الماضية في تقديم عدد من الأفلام السينمائية والتي تنوعت ما بين الأكشن والكوميديا الإجتماعية، ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز الأفلام السينمائية التي قدمها المُخرج بيتر ميمي بسينما الأكشن بشكل خاص حيث نجح بتقديمها بأكثر من وجه.يمتلك المُخرج بيتر ميمي أدواته جيدًا ويتضح ذلك من خلال سعيه لتقديم كافة الأنماط الدرامية ومن ضمنها بالطبع "الأكشن"، وقد حقق نجاحًا كبيرًا بهذا النوع ومن أبرز الأفلام التي قدم بها "الأكشن" بأسلوب مميز فيلم "حرب كرموز" عام 2018 والذي جاء مستوحى من حادثة حصار القوات الإنجليزية لأحد أقسام الشرطة المصرية مع اختلاف أحداث الفيلم عما حدث بالحادثة التاريخية الحقيقية.وجسد بطولة الفيلم أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبد الرازق وعدد كبير من الفنانين، ومن خلال هذا الفيلم أكد المُخرج بيتر ميمي بأنه قادر على تقديم هذا النوع من الأفلام السينمائية والتي تُقدم للمُشاهد جرعة كبيرة من الأكشن والتشويق.وعقب ذلك عام 2019 يتعاون المخرج بيتر ميمي مرة أخرى مع الفنان أمير كرارة من خلال فيلم "كازابلانكا" والذي نجح بيتر ميمي في تقديم الأكشن خلال أحداثه بنكهة أمريكية تشبه السينما العالمية وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور من خلاله وبشكل خاص بأن الفيلم شارك ببطولته عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم إياد نصار، غادة عادل، عمرو عبد الجليل والممثل التركي خالد أرغنش كما ظهر خلال أحداث الفيلم عدد كبير من النجوم ضيوف شرف ومن ابرزهم مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي.وعلى الرغم من تقديم المُخرج بيتر ميمي الأكشن المُعتاد في السينما بشكل مميز، إلا أن في بداياته كان يسعى لتقديم الأكشن والإثارة بشكل مختلف واتضح ذلك بشكل كبير من خلال فيلم "الهرم الرابع" والذي تم عرضه عام 2016.ودارت أحداث الفيلم بعرض عالم القرصنة الإلكترونية وتنفيذ العديد من العمليات، وجسد بطولة الفيلم الفنان أحمد حاتم وعدد كبير من الفنانين.وفي عام 2021 يُكرر المُخرج بيتر ميمي التجربة مرة أخرى من خلال فيلم "موسى" والذي إعتمد من خلاله على تقديم الأكشن في إطار من الخيال العلمي والتشويق وعالم الروبوتات، وقد جسد بطولة الفيلم الفنان كريم محمود عبد العزيز أمام عدد كبير من الفنانين.وعلى مدار السنوات الماضية أكد المخرج بيتر ميمي بأنه من المُخرجين أصحاب التجارب السينمائية المُختلفة والتي ينتظر الجمهور مُشاهدة أفلامه الجديدة، مما يجعل فيلم "مشروع X" حديث مواقع التواصل الإجتماعي قبل طرحه في دور العرض وبشكل خاص وهو يعد التعاون الأول بين كريم عبد العزيز و بيتر ميمي في تقديم "الأكشن" بعد نجاحهما من قبل في السينما من خلال الكوميديا الإجتماعية من خلال فيلم "بيت الروبي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»