فيلم رحلة 404 يحصد 6 جوائز في مهرجان جمعية الفيلم.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 04:19 مساءً - حصد فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي، 6 جوائز دفعة واحدة، في الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم، الذي يترأسه مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع.

جوائز "رحلة 404"

نالت الفنانة منى زكي جائزة الامتياز في التمثيل، عن دورها في فيلم "رحلة 404"، فيما فاز المخرج هاني خليفة بجائزة أحسن إخراج، أما السيناريست محمد رجاء فقد حصد جائزة أحسن سيناريو عن الفيلم ذاته، كما نال الفنان محمد داخلي، جائزة أحسن تصميم أفيش.

وأوضحت إدارة المهرجان، عن فوز مصممة الأزياء مروة عبد السميع، بجائزة أحسن ملابس، كما فاز "رحلة 404" بجائزة أفضل فيلم بالدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم، حيث ستُوزع الجوائز، في حفل ضخم يوم 22 أبريل الجاري، في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفنانة ليلى علوي ضيفة شرف المهرجان، فضلًا عن محمود عبد السميع رئيس المهرجان.

قصة وأبطال الفيلم

يضم "" نخبة من النجوم، أبرزهم:، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير يستدعي اللجوء إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قررت قطع علاقتها بهم، وذلك في محاولة لجمع مبلغ مالي ضخم. فهل تنجح في تأمين المال والسفر، أم أن قرارها سيجرّها إلى منعطف خطير يغيّر حياتها بالكامل؟.

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القائمة الكاملة لجوائز الدورة 51 من المهرجان

وكانت إدارةقد أعلنت القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ51، حيث فاز كلّ من:، منة شلبي، هنا شيحة، أحمد داود، محمد ممدوح، وهدى المفتي، بجوائز التمثيل، بينما حصل الفنان الراحل مصطفى فهمي على جائزة خاصة عن دوره في فيلم "أهل الكهف".

وفاز بجائزة أحسن مؤثرات بصرية، محمد طنطاوي وأحمد شحاتة عن فيلم "السرب"، فيما ذهبت جائزة أحسن صوت لطارق غلوش عن فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وحصد جائزة أحسن مكياج للفنانة عهود عن الفيلم ذاته، وحصل على جائزة أحسن ديكور، سامر الجمال عن "أهل الكهف"، فيما ستُمنح جائزة أحسن موسيقى للفنان نابلسي عن فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، بينما فاز بجائزة أحسن مونتاج، كريم سعد عن فيلم "الحريفة".

وحصدت جائزة أحسن تصوير، نانسي عبدالفتاح عن فيلم "الهوى سلطان"، وفازت هبة يسري، بجائزة العمل الأول في الإخراج عن الفيلم ذاته، فيما ذهبت جائزة أحسن ممثل دور ثانٍ لمحمد ممدوح عن "أهل الكهف"، وذهبت جائزة أحسن ممثلة في دور ثانٍ لهدى المفتي عن دورها في "بضع ساعات في يوم ما"، وتم منح جائزة خاصة في التمثيل لهنا الزاهد عن دورها بهذا الفيلم.

وفي ضوء الجوائز الذي حصدها فيلم "الهوى سلطان"، فاز أحمد داود بجائزة أحسن ممثل، أما منة شلبي، حصدت جائزة أحسن ممثلة دور أول عن دورها في هذا الفيلم أيضًا.

المكرمون في الدورة الـ51

يُذكر أنّ المهرجان يُكرم في هذه الدورة، اسم المنتج السينمائي الراحل صبحي فرحات، اسم الفنان الراحل حسين رياض، كاتبة السيناريو والناقدة ماجدة خير الله، الفنان جمال سليمان، الفنانة منى زكي، والمخرج السينمائي محمد ياسين، كما يكرم على هامش الفعاليات، الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسماء" الفائز بجوائز دولية، وهو من إخراج أيمن الأمير وندى رياض، كما تُمنح شهادة تكريم للمخرج الفلسطيني فتحي عمر، بمناسبة عرض فيلميه التسجيليين "الوهم" و"خارج التغطية" ضمن عروض المهرجان.

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