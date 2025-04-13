الأمير الحسين والأميرة رجوة مع ابنتهما الأميرة إيمان في زيارة خاصة لمملكة البحرين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 04:19 مساءً - في أول زيارة لها خارج وطنها الأردن، اصطحب ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين ابنتهما الأميرة إيمان بنت الحسين في زيارة خاصة لمملكة البحرين التقيا فيها بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

يوم الأم.. آخر ظهور علني للأميرة إيمان بنت الحسين

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إفطار رمضان للأمير الحسين والأميرة رجوة مع الأطفال الأيتام

في مارس الماضي، تحديداً يوم 21، وجه الأمير الحسين تهنئة بمناسبة يوم الأم لوالدته الملكة رانيا، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، ونشر الأمير الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام صورة له مع والدته الملكة رانيا، وصورة أخرى لزوجته الأميرة رجوة الحسين، وعلق قائلاً: "إلى والدتي الغالية وزوجتي المُحبة كل عام وأنتما للحياة بهجة وللعطاء عنوان".قبل أيام قليلة من توديع شهر رمضان المبارك، حرصوزوجته الأميرة رجوة على مشاركة الأيتام فرحة الشهر الفضيل وذلك من خلال إقامة مأدبة إفطار لمجموعة من الأطفال الأيتام.

وقد شارك الأمير الحسين والأميرة رجوة مجموعة من الأطفال الأيتام الإفطار يوم أمس الثلاثاء 25 مارس، حيث أقاما مأدبة إفطار لمجموعة من الأيتام من 14 دار رعاية إجتماعية من مختلف محافظات المملكة. وأدخل الزوجان الملكيان الفرحة على قلوب الأطفال باللعب وتجاذب أطارف الحديث معهم في لفتة إنسانية تعكس روح الخير لهما.

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وقد نشر الأمير الحسين مجموعة من الصور جمعته وزوجته بالأطفال، وأرفق التعليق التالي: "فرحتنا أنا ورجوة لا توصف بمشاركة أبنائنا وبناتنا من دور الرعاية الاجتماعية مأدبة الإفطار اليوم"، كما شارك أيضاً مقطع فيديو من الإفطار، وأرفقه بتعليق: "حب كبير وطاقة هائلة لمسناها اليوم خلال الإفطار مع أبنائنا وبناتنا... حماهم الله".

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