بعد نجاحه في القاهرة: عرض فيلم سيكو سيكو في أمريكا لمدة أسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:20 مساءً - يواصل فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، رحلته حول العالم في العرض سينمائيًا، في ظل النجاح الكبير الذي حققه في صالات السينما بالقاهرة على مدار الأسبوعين الماضيين، ودخوله قائمة أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ السينما المصرية، إذ يستعد للانطلاق في دور العرض الأمريكية.
ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.
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موعد عرض "سيكو سيكو" في أمريكاوأعلنت إحدى شركات التوزيع المختصة بعرض الفيلم العربي في أمريكا وكندا، عن طرح فيلم "سيكو سيكو" في مجموعة من صالات السينما الأمريكية لمدة أسبوعٍ واحد، وذلك اعتبارًا من يوم 18 أبريل الجاري، وحتى 24 من الشهر ذاته، وذلك في عددٍ من الولايات، مثل واشنطن، ونيوجيرسي، وأريزونا، وتكساس، وكاليفورنيا، وفلوريدا، ونيويورك وغيرها.
إيرادات "سيكو سيكو" تتجاوز 110 مليون جنيه في أسبوعينويأتي ذلك، بعدما حقق الفيلم، إيرادات ضخمة في شباك التذاكر بمصر، منذ طرحه قبل نحو أسبوعين، إذ حقق نحو 110 مليون جنيه، متصدرًا إيرادات أفلام عيد الفطر 2025، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، إذ حظى بإشادات واسعة على المستوى النقدي والجماهيري، لاسيما فيما يتعلق بأداء بطلي العمل عصام عمر وطه دسوقي، فضلًا عن الكوميديا التي تعتمد على الموقف.
طرح الفيلم في السعوديةكما تقرر طرح فيلم "سيكو سيكو" في صالات السينما السعودية؛ اعتباراً من يوم 24 أبريل الجاري؛ بدلاً من 1 مايو، وذلك حسبما كشفت "فوكس سينما". فيما احتفلت الشركة المنتجة بتجاوز إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه في أقل من أسبوعين؛ لافتة إلى أنه لازال لديه الفرصة لحصد المزيد في شباك التذاكر، لاسيّما وأنه لم يُطرح بعدُ في سينمات الخليج والوطن العربي.
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ورطة عصام وطهوينتمي فيلم "سيكو سيكو" للأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية.
ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.
أبطال "سيكو سيكو"ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب عصام عمر وطه دسوقي، كلٌّ من: باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».