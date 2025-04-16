بعد نجاحه في القاهرة: عرض فيلم سيكو سيكو في أمريكا لمدة أسبوع

موعد عرض "سيكو سيكو" في أمريكا

إيرادات "سيكو سيكو" تتجاوز 110 مليون جنيه في أسبوعين

طرح الفيلم في السعودية

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ورطة عصام وطه

أبطال "سيكو سيكو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:20 مساءً - يواصل فيلم "سيكو سيكو" بطولة، رحلته حول العالم في العرض سينمائيًا، في ظل النجاح الكبير الذي حققه في صالات السينما بالقاهرة على مدار الأسبوعين الماضيين، ودخوله قائمة أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ، إذ يستعد للانطلاق في دور العرض الأمريكية.وأعلنت إحدى شركات التوزيع المختصة بعرض الفيلم العربي في أمريكا وكندا، عن طرح فيلم "سيكو سيكو" في مجموعة من صالات السينما الأمريكية لمدة أسبوعٍ واحد، وذلك اعتبارًا من يوم 18 أبريل الجاري، وحتى 24 من الشهر ذاته، وذلك في عددٍ من الولايات، مثل واشنطن، ونيوجيرسي، وأريزونا، وتكساس، وكاليفورنيا، وفلوريدا، ونيويورك وغيرها.ويأتي ذلك، بعدما حقق الفيلم، إيرادات ضخمة في شباك التذاكر بمصر، منذ طرحه قبل نحو أسبوعين، إذ حقق نحو 110 مليون جنيه، متصدرًا إيرادات أفلام عيد الفطر 2025، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، إذ حظى بإشادات واسعة على المستوى النقدي والجماهيري، لاسيما فيما يتعلق بأداء بطلي العمل عصام عمر وطه دسوقي، فضلًا عن الكوميديا التي تعتمد على الموقف.كما تقرر طرح فيلم "سيكو سيكو" في صالات السينما السعودية؛ اعتباراً من يوم 24 أبريل الجاري؛ بدلاً من 1 مايو، وذلك حسبما كشفت "فوكس سينما". فيما احتفلت الشركة المنتجة بتجاوز إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه في أقل من أسبوعين؛ لافتة إلى أنه لازال لديه الفرصة لحصد المزيد في شباك التذاكر، لاسيّما وأنه لم يُطرح بعدُ في سينمات الخليج والوطن العربي.وينتمي فيلمللأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية.ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع.ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب عصام عمر وطه دسوقي، كلٌّ من: باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».