بعد زواجها و تصدرها الترند.. من هي نارين بيوتي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 04:19 مساءً - خلال الساعات الماضية تصدر اسم صانعة المحتوى نارين عمارة، المعروفة باسم "نارين بيوتي" ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما احتفلت بزواجها من رجل الأعمال رامي سامو في حفل مميز جمع عدد كبير من أهل وأصدقاء العروسين.

أقيم حفل الزفاف في واحدٍ من أكبر فنادق إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الفندق يطل على مجموعة من المناظر الطبيعية التي أعطت للحفل طابع خاص ومميز، وبدأ الحفل بدخول ناردين للحفل برفقة والدها الذي كان ممسكا بيدها وقام بتسليمها لزوجها وسط أجواء السعادة والفرح من الجميع.

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هدية فخمة لنارين

خطفت نارين بيوتي الأنظار خلال الحفل بفستان زفاف مميز باللون الأبيض حمل توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، ومن المشاهد التي خطفت الأنظار خلال الحفل كانت عندما تقدم رامي سامو بهدية ثمينة لزوجته، حيث طالب الحضور الانتظار لتوثيق هذه اللحظات المميزة، وقدمخاتم ألماس أزرق، أكد أنها كانت تريد أن ترتدي مثله، واختار يوم زواجهما ليقدمه لها.

يُشار إلى أن نارين بدأت التحضيرات لحفل الزفاف منذ عدة أشهر، وكان لافتاً للانتباه حرص عدد كبير من أصدقائها وزملائها صناع المحتوى التواجد خلال الحفل ومشاركتها هذه اللحظات المميزة في حياتها.

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من هي نارين بيوتي؟

بعد تصدرالترند، ازدادت عمليات البحث عن اسمها، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرغبون من معرفة المزيد عن المعلومات الخاصة بها، وإليكم أبرزها:

نارين عمارة والمعروفة بنارين بيوتي من مواليد عام 2000 في مدينة حلب السورية، ولديها 4 أشقاء هم شيرين، سيدرا، جلال، وشيرو.

بدأت نارين مسيرتها من خلال تقديم العديد من أغاني الراب، لكن شهرتها الحقيقة بدأت عندما أنشأت قناة على يوتيوب عام 2016، تحت عنوان نارين بيوتي وذلك بعدما حمستها شقيقتها شيرين لهذه التجربة، خاصةً وأنها كانت تتوقع احتمالية تعرضها للتنمر من المتابعين، وكانت ترغب في أن تشاركها شقيقتها في هذه الأمور أيضاً.

يُشار إلى أن نارين حققت شهرة كبيرة على مدار السنوات الماضية، واستطاعت أن تحصل على لقب المؤثرة المفضلة العام الماضي في حفل توزيع جوائز joy awards.

أعلنت نارين بيوتي خبر خطوبتها من رامي سامو رسمياً عام 2023، وذلك بعدما تقدم لها حبيبها في دبي وسط أجواء رومانسية وفخمة للغاية.

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