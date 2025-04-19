عقب عرض أولى حلقاته.. تفاصيل المسلسل السعودي هزاع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 08:55 مساءً - تم أمس عرض الحلقة الأولى من المسلسل السعودي "هزاع" الذي لاقى ردود فعل واسعة ونجاحاً كبيراً لدى الجمهور، الذين عبروا عن إعجابهم بالحلقات الأولى من المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتظرين الحلقات القادمة منه.

يُعَدُّ مسلسل "هزاع" أحدث المسلسلات السعودية التي يتم عرضها خلال الفترة الحالية ويُشارك ببطولتها عدد كبير من الفنانين السعوديين، ونستعرض لكم في هذا التقرير تفاصيل مسلسل "هزاع".

قصة وأحداث المسلسل السعودي "هزاع"

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تدور أحداث المسلسل السعودي "هزاع" حول طبيب نفسي يعيش حياة مهنية مستقرة وناجحة أمام الجميع، إلا أنه من داخله يُصارع ماضياً غامضاً لم يُخبر به أحداً، ويواجه العديد من ذكرياته المؤلمة التي تجعله يدخل في عدد من المواقف المُحرجة والمُضحكة أيضاً، ولكنها مؤثرة بشكل كبير، وتحمل العديد من الرسائل الإنسانية.

وبشكل عام نجح المسلسل السعودي "هزاع" في عرض الصراعات الداخلية التي تواجه بطل المسلسل بطريقة هزلية وقريبة من الكوميديا السوداء.

فريق عمل مسلسل "هزاع"

ويُشارك ببطولة مسلسل "هزاع" عدد كبير من الفنانين السعوديين، ومن أبرزهم الفنان السعودي خالد صقر الذي يُجسد بطولة المسلسل، وقد نال استحساناً كبيراً من الجمهور فور عرض أول حلقتين من المسلسل، كما يشارك ببطولة المسلسل كل من: سعيد صالح، سمية رضا، نواف السليمان، وعدد كبير من الفنانين السعوديين الشباب، ويأتي المسلسل من إخراج السعودي محمد الهليل.



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سمية رضا تتحدث عن مشاركتها بمسلسل "هزاع"

وكانت قد عبرت الفنانة السعودية سمية رضا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "هزاع"، لافتة إلى أن الدور الذي أُسند لها خلال أحداث هذا العمل، هو الأفضل من بين الأدوار التي قدمتها في أعمالها السابقة.

وكانت قد وثقت حديثها عن مسلسل "هزاع" من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، وقالت من خلاله: "واحدة من أظرف الأدوار اللي مثلتها د. هدى، دور جديد وعالم مختلف، وفيه شوية لخبطة ما أقدر أشرحها... تشوفوها بنفسكم قريب".

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