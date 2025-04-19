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حسام حبيب يبحث عن المواهب الجديدة في صناعة الأغنية.. إليكم التفاصيل

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حسام حبيب يبحث عن المواهب الجديدة في صناعة الأغنية.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 08:55 مساءً - يخوض الفنان حسام حبيب تجربة فنية جديدة خلال الفترة القليلة المُقبلة، يعتمد فيها على المواهب الجديدة، على مستوى الكتابة، التلحين والتوزيع، حيث سيُتيح لهم الفرصة ويتعاون معهم في مشروع غنائي ضمن ألبومه المرتقب، لتقديمهم للجمهور.

حسام حبيب: "مستني أسمع إبداعاتكم"

وقال حسام حبيب، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "لو عندك أغنية من تأليفك، الفرصة جاية لك دلوقتي. بعلن عن مشروع جديد بمشاركة الجمهور، هنختار أغنية من تأليف أحد المتابعين علشان تكون ضمن الأعمال الجاية. الكلمات، اللحن أو التوزيع، لازم يكونون أعمال أصلية 100% ومن شغلك الشخصي. مستني أسمع إبداعاتكم"، متابعاً: "حابب تشاركوني في أغنية في الألبوم الجديد تكون بمشاركة مواهب جديدة".
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https://www.instagram.com/p/DIn2k7DCuYu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DIn2k7DCuYu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

موعد طرح ألبوم حسام حبيب الجديد

ويستعد حسام حبيب لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يُعيده إلى جمهوره مُجدداً بعد فترة طويلة من الغياب، والألبوم مكون من 10 أغاني متنوعة سيتم طرحها على فترات متباعدة خلال موسم صيف 2025، وهي الفترة التي ستشهد طرح عدد كبير من الألبومات الغنائية.
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الألبوم مغامرة فنية تحمل شعوراً خاصاً

وأوضح حسام حبيب في بيانٍ صحفي، أن "هذا الألبوم يُعبر عن مشاعره الحقيقية، ويضم أغاني ذات طابع درامي تعكس مرحلتين من حياتي، الأولى كانت فترة صعبة مررت بها، والثانية بداية حياة جديدة أعبِّر عنها من خلال الأغاني"، واصفاً الألبوم بـ"المغامرة الفنية التي تحمل شعوراً خاصاً، بعيداً عن الطابع التجاري المعتاد"، فيما يُخطط لإصدار الألبوم بشكل تدريجي، حيث ستصدر الأغاني منفردة كل أسبوع؛ ما يلائم أساليب الاستماع الحديثة ويضمن تفاعلاً مستمراً مع الجمهور.

أغاني فيلم "السلم والثعبان 2" بصوت حسام حبيب

وفي سياق آخر، يواصل حسام حبيب نشاطه الفني من خلال تعاقده مؤخراً مع المخرج طارق العريان للمشاركة في أداء وغناء ألحان الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، والمقرر البدء في تصويره قريباً، وهو من بطولة منة شلبي وعمرو يوسف، وتأليف أحمد حسني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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