حسام حبيب يبحث عن المواهب الجديدة في صناعة الأغنية.. إليكم التفاصيل

حسام حبيب: "مستني أسمع إبداعاتكم"

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موعد طرح ألبوم حسام حبيب الجديد

الألبوم مغامرة فنية تحمل شعوراً خاصاً

أغاني فيلم "السلم والثعبان 2" بصوت حسام حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 08:55 مساءً - يخوض الفنانتجربة فنية جديدة خلال الفترة القليلة المُقبلة، يعتمد فيها على، على مستوى الكتابة، التلحين والتوزيع، حيث سيُتيح لهم الفرصة ويتعاون معهم في مشروع غنائي ضمن ألبومه المرتقب، لتقديمهم للجمهور.وقال حسام حبيب، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "لو عندك أغنية من تأليفك، الفرصة جاية لك دلوقتي. بعلن عن مشروع جديد بمشاركة الجمهور، هنختار أغنية من تأليف أحد المتابعين علشان تكون ضمن الأعمال الجاية. الكلمات، اللحن أو التوزيع، لازم يكونون أعمال أصلية 100% ومن شغلك الشخصي. مستني أسمع إبداعاتكم"، متابعاً: "حابب تشاركوني في أغنية في الألبوم الجديد تكون بمشاركة مواهب جديدة".ويستعدلطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يُعيده إلى جمهوره مُجدداً بعد فترة طويلة من الغياب، والألبوم مكون من 10 أغاني متنوعة سيتم طرحها على فترات متباعدة خلال موسم صيف 2025، وهي الفترة التي ستشهد طرح عدد كبير من الألبومات الغنائية.يمكنك قراءة.. تامر حسني يرد على رسالة حسام حبيب ويطالبه بالعودة لمشواره الفني... إليكم التفاصيلوأوضحفي بيانٍ صحفي، أن "هذا الألبوم يُعبر عن مشاعره الحقيقية، ويضم أغاني ذات طابع درامي تعكس مرحلتين من حياتي، الأولى كانت فترة صعبة مررت بها، والثانية بداية حياة جديدة أعبِّر عنها من خلال الأغاني"، واصفاً الألبوم بـ"المغامرة الفنية التي تحمل شعوراً خاصاً، بعيداً عن الطابع التجاري المعتاد"، فيما يُخطط لإصدار الألبوم بشكل تدريجي، حيث ستصدر الأغاني منفردة كل أسبوع؛ ما يلائم أساليب الاستماع الحديثة ويضمن تفاعلاً مستمراً مع الجمهور.وفي سياق آخر، يواصلنشاطه الفني من خلال تعاقده مؤخراً مع المخرج طارق العريان للمشاركة في أداء وغناء ألحان الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، والمقرر البدء في تصويره قريباً، وهو من بطولة منة شلبي وعمرو يوسف، وتأليف أحمد حسني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».