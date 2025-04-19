هذه وصية سليمان عيد الأخيرة لأبنائه قبل وفاته!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 08:55 مساءً - رحل عن عالمنا أمس الجمعة الموافق 18 من أبريل، نجم من نجوم الكوميديا المصرية الفنان سليمان عيد؛ بعد رحلة فنية طويلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود قدَّم خلالها أكثر من 150 عملاً متنوعاً بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، أمتعنا خلالها بالضحك والمواقف التي لا تُنسى.

وكأنه كان يشعر باقتراب أجله؛ فقد وجَّه الفنان الراحل سليمان عيد نصائح لأبنائه أشبه بالوصية، وذلك خلال آخر لقاء تلفزيوني له من خلال بودكاست "بداية" الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي 2025.

وصية سليمان عيد

وخلال اللقاء تحدث الفنان سليمان عيد عن طريقة تعامله مع أبنائه وعلاقته بهم، كما وجَّه لهم مجموعة من النصائح التي تُعَدُّ بمنزلة وصية لهم؛ حيث قال: "أوقات بيكون دمي خفيفي مع أولادي، أما إذا حصل غلط من ناحيتهم لازم يبقى فيه جد".

وأضاف أنه لا بُدَّ من التصرف أمام الأبناء بشكل سليم؛ حتى تكون قدوة لهم ويتصرفون مثلك، مثل المواظبة على الصلاة ومعاملة الناس بحب وبصدق وبأمانة؛ فتصبح قدوة لابنك أو بنتك.

وعن النصيحة التي قدمها سليمان عيد لأبنائه قال: "أن يكونوا صادقين مع كل الناس في كل تصرف؛ فالصدق هو أقرب وسيلة لقلوب الناس، والاعتراف بالخطأ لكي تتعلم منه وعدم الكبر".



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وفاة سليمان عيد في عز انتعاشته الفنية

في صدمة حلَّت على الوسط الفني وجمهور الوطن العربي بأكمله؛ أعلن نجل الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 18 أبريل عبْر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وفاة والده سليمان عيد إثر أزمة صحية مفاجئة. وتم تشييع جنازة الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد، وتم دفن الجثمان بمقابر وادي الراحة.

الفنان سليمان عيد رحل في أكثر وقت كان يعمل فيه، بعدما اشتكى سابقاً من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية. إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح سليمان عيد موجوداً بقوة في الدراما والسينما، والدليل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025 بعملين، وهما: "سيد الناس" مع عمرو سعد وإخراج محمد سامي، و"عقبال عندكو" بطولة: حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.

إضافةً إلى وجوده سينمائياً بفيلمين يتم عرضهما في السينما حالياً، وهما: "فار بـ7 ترواح" الذي يظهر فيه بدور شخص مُتوفَّى، وجثته هي محور القصة؛ حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم.

والمشاركة أيضًا بفيلم "سيكو سيكو" بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام. والذي يحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية حاليًا.



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