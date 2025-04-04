ميريام فارس تخرج عن المألوف وتخوض مغامرة فنية من نوع خاص بأغنيتها لحبيبي

ميريام فارس توزع أغنيتها الجديدة

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ميريام فارس تروج لأغنية "لحبيبي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 07:24 مساءً - خاضت النجمة اللبنانيةمغامرة فنية من نوع خاص، وذلك من خلال توزيع أغنيتها الجديدة "لحبيبي" مستعينة بصافرة تبدو كألعاب الأطفال.في تجربة خرجت من خلالها عن المألوف، حرصت الفنانةعلى توزيع أغنيتها الجديدة "لحبيبي" بنفسها مستعينة بصافرة تشبه لعب الأطفال، وشاركت ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وعلقت ميريام على مقطع الفيديو قائلة : "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين غنية لحبيبي، وزّعتها ٨ مرّات، بس ولا توزيع لمس مشاعري، فقرّرت وزّعها بإيدي!".وأكملت ميريام : "كل نغمة فيها طُلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللي بترافقني كل يوم.. استمتعوا فيها، وخَلّوا خيالكن ياخدكن لمطرح بتحبّوه! بحبكن".أطلعوا على في يوم ميلادها.. صيحات مكياج على طريقة ميريام فارسوكانت المطربة اللبنانيةقد روجت لأغنيتها الجديدة "لحبيبي"؛ وذلك من خلال نشر مقطع فيديو منها منذ أيام عبر حسابها على "إنستغرام"، مؤكدة صدورها قريباً، واكتفت بالقول: "قريبًا... لا فيلتر... لا تعديل".من جهة أخرى حرصتعلى تهنئة متابعيها بعيد الفطر المبارك 2025، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على "إنستغرام" تضمّن عدداً من صورها والتي أطلت من خلالها كعادتها بستايل مختلف وهي تغطّي إحدى عينيها بنجمة سوداء كبيرة، وعلّقت قائلةً: "يا رب يكون العيد خير ومبارك عليكن".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».