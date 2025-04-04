هند صبري تعتذر لـ نضال الشافعي بعد رسالة نعي زوجته وتوضح ما حدث!

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 07:24 مساءً - حرصت الفنانة هند صبري على توجيه رسالة اعتذار للفنان نضال الشافعي؛ وذلك بعد وضعها أغنية على نعي زوجة الأخير، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأكملت هند صبري : "كل الاعتذار والمحبة والمواساة لأهل الفقيدة والزميل العزيز نضال الشافعي رجاء توخوا الحذر فهذه الأمور تتكرر كثيرًا على فيسبوك".
وكانت النجمة هند صبري قد أثارت الجدل بالأمس، عندما نشرت نعياً لمواساة نضال الشافعي في وفاة زوجته على أغنية "هو فيه كده"؛ الأمر الذي انتشر سريعًا وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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هند صبري تكشف حقيقة أغنية نعي زوجة نضال الشافعيكشفت النجمة هند صبري حقيقة وضعها أغنية على نعي زوجة الفنان نضال الشافعي، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث قالت: " توضيح هام بخصوص الاستورى والأغنية التى يضيفها فيسبوك تلقائيًا، وهى مشكلة حصلت مع كثير من الناس من قبل".
وأكملت هند صبري : "كل الاعتذار والمحبة والمواساة لأهل الفقيدة والزميل العزيز نضال الشافعي رجاء توخوا الحذر فهذه الأمور تتكرر كثيرًا على فيسبوك".
وكانت النجمة هند صبري قد أثارت الجدل بالأمس، عندما نشرت نعياً لمواساة نضال الشافعي في وفاة زوجته على أغنية "هو فيه كده"؛ الأمر الذي انتشر سريعًا وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
أطلعوا على إطلالات هند صبري في يوم ميلادها.. أسلوب مميز يُلهم المرأة العصرية
جنازة زوجة الفنان نضال الشافعيأُقيمت اليوم في مسجد آل بهجت في مدينة 6 أكتوبر جنازة السيدة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس الموافق 3 أبريل؛ بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد ومواساته، كان أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أحمد رزق، أحمد بدير، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، حمزة العيلي، أحمد عزمي، وفاء عامر وزوجها محمد فوزي، أحمد زاهر، سعد الصغير، رانيا فريد شوقي والأهل والأصدقاء .
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تعاون هند صبري مع أحمد حلميمن جهةٍ أخرى، تستعد هند صبري للتعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد، وصفته بالمفاجأة، وتكتمت تماماً حول سرد قصته مؤكدة أنها مفاجأة غير مسبوقة، وقالت عن هذه التجربة: "متشوقة جداً لتجربتى مع أحمد حلمي خاصةً إنه الوحيد إللي لسه ما اشتغلتش معاه يعني اشتغلنا أنا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز والسقا، كمان محمد هنيدى اشتغلنا سوا في الإذاعة، وفيلمي إللي جاي معاه هيكون مفاجأة وما أقدرش أقول غير كده، أنا عمري ما قريت سيناريو زي ده، وهو عمل مش متوقع بالمرة وبعتبره أغرب فيلم اشتغلت فيه".
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