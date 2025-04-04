هند صبري تعتذر لـ نضال الشافعي بعد رسالة نعي زوجته وتوضح ما حدث!

هند صبري تكشف حقيقة أغنية نعي زوجة نضال الشافعي

اعتذار هند صبري لنضال الشافعي - الصورة ستوري من حساب هند صبري على فيسبوك

جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي

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تعاون هند صبري مع أحمد حلمي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 07:24 مساءً - حرصت الفنانةعلى توجيه رسالة اعتذار للفنان؛ وذلك بعد وضعها أغنية على نعي زوجة الأخير، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كشفت النجمةحقيقة وضعها أغنية على نعي زوجة الفنان، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث قالت: " توضيح هام بخصوص الاستورى والأغنية التى يضيفها فيسبوك تلقائيًا، وهى مشكلة حصلت مع كثير من الناس من قبل".وأكملت: "كل الاعتذار والمحبة والمواساة لأهل الفقيدة والزميل العزيزرجاء توخوا الحذر فهذه الأمور تتكرر كثيرًا على فيسبوك".وكانت النجمةقد أثارت الجدل بالأمس، عندما نشرت نعياً لمواساة نضال الشافعي في وفاة زوجته على أغنية "هو فيه كده"؛ الأمر الذي انتشر سريعًا وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.أطلعوا على إطلالات هند صبري في يوم ميلادها.. أسلوب مميز يُلهم المرأة العصريةأُقيمت اليوم في مسجد آل بهجت في مدينة 6 أكتوبر جنازة السيدة هند محمد علي زوجة الفنانوالتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس الموافق 3 أبريل؛ بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد ومواساته، كان أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أحمد رزق، أحمد بدير، داليا مصطفى، إيهاب فهمي، حمزة العيلي، أحمد عزمي، وفاء عامر وزوجها محمد فوزي، أحمد زاهر، سعد الصغير، رانيا فريد شوقي والأهل والأصدقاء .من جهةٍ أخرى، تستعدللتعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد، وصفته بالمفاجأة، وتكتمت تماماً حول سرد قصته مؤكدة أنها مفاجأة غير مسبوقة، وقالت عن هذه التجربة: "متشوقة جداً لتجربتى مع أحمد حلمي خاصةً إنه الوحيد إللي لسه ما اشتغلتش معاه يعني اشتغلنا أنا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز والسقا، كمان محمد هنيدى اشتغلنا سوا في الإذاعة، وفيلمي إللي جاي معاه هيكون مفاجأة وما أقدرش أقول غير كده، أنا عمري ما قريت سيناريو زي ده، وهو عمل مش متوقع بالمرة وبعتبره أغرب فيلم اشتغلت فيه".

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