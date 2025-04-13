سوار يفتتح مهرجان أفلام السعودية.. أحداثه حقيقية

فيلم "سوار" أحداثه حقيقية

View this post on Instagram A post shared by CINEWAVES FILMS (@cinewaves_films)

تفاصيل الدورة الـ11 من مهرجان أفلام السعودية

View this post on Instagram A post shared by مهرجان أفلام السعودية (@saudifilmfestival)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 10:18 مساءً - أعلنعن اختيار الفيلم الروائي "سوار" للمخرج أسامة الخريجي، ليكون فيلم افتتاح الدورة الحادية عشرة والتي ستقام في الفترة من 17 إلى 23 أبريل من الشهر الجاري.فيلم "سوار" مستوحى من أحداث حقيقية، ويحكي قصة طفلين حديثي الولادة، أحدهما سعودي والآخر تركي، وتم تبديلهما عن طريق الخطأ. ماذا يحدث عندما تكشف اختبارات الحمض النووي عن هذا الخطأ بعد سنوات قليلة، بعدما أصبح لكل طفل منهما عائلته وحياته الخاصة؟وتُقام الدورة المرتقبة من مهرجان أفلام السعودية، تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، بما يعكس دور المهرجان كمنصة استثنائية تمكن صناع الأفلام من عرض إبداعاتهم السينمائية عبر برامج العروض التي ستُقام بهدف وصول قصصهم إلى الجمهور.ويشهد المهرجان مشاركة 285 فيلماً ضمن أقسام مسابقات المهرجان المختلفة، و116 فيلماً ضمن مسابقة سوق الإنتاج و313 سيناريو مسجلاً في مسابقة السيناريو غير المنفذ.ويتنافس 41 فيلماً على جوائز المهرجان، منها 7 أفلام روائية سعودية وخليجية طويلة، و22 فيلماً قصيراً سعودياً وخليجياً، و12 فيلماً موازياً سعودياً، حيث تضم لجنة التحكيم 15 عضواً، فيما تحصل الأعمال الفائزة على جائزة النخلة الذهبية، والنخلة الفضية، والنخلة البرونزية.ويصاحب تلك الدورة، تنظيم 4 ندوات ثقافية ومعرفية، و4 دروس مقدمة من خبراء محليين وعالميين، و3 جلسات توقيع كتب الموسوعة السعودية للسينما، بالإضافة إلى سوق الإنتاج الذي يضم 22 مشروعاً.يمكنكم متابعة قائمة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أفلام السعودية 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».