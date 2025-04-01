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شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. عروض فلكلورية وتوزيع 2000 هدية في احتفالات العيد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة الطائف إقامة فعاليات ترفيهية وثقافية وتراثية متنوعة بمناسبة العيد السعيد.
وتمثلت الفعاليات التي حظيت بإقبال كبير من الزوار، التي أقيمت بمنتزه الردف وحديقة الملك عبدالله والسنابل وممشى العرفاء، في توزيع ما يزيد على 2000 هدية، إضافة لتقديم الحلوى والقهوة السعودية، بمشاركة شخصيات كرتونية لاقت استحسان الأطفال وتفاعلهم.
وضمت خشبة المسرح جملة من البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية، التي تمثلت في العروض الفلكلورية، والفنية، وأركان مختلفة للأطفال والأسر، رسمت على إثرها البهجة والفرح على محيا الجميع، ليظهر عيد الطائف مختلفًا عن سائر الأعوام السابقة.
وتمثلت الفعاليات التي حظيت بإقبال كبير من الزوار، التي أقيمت بمنتزه الردف وحديقة الملك عبدالله والسنابل وممشى العرفاء، في توزيع ما يزيد على 2000 هدية، إضافة لتقديم الحلوى والقهوة السعودية، بمشاركة شخصيات كرتونية لاقت استحسان الأطفال وتفاعلهم.
فعاليات الطائفوجسدت العروض الفنية والفنون الشعبية، والمسرح، مظاهر احتفالات العيد بكل جمالية ومتعة.
وضمت خشبة المسرح جملة من البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية، التي تمثلت في العروض الفلكلورية، والفنية، وأركان مختلفة للأطفال والأسر، رسمت على إثرها البهجة والفرح على محيا الجميع، ليظهر عيد الطائف مختلفًا عن سائر الأعوام السابقة.