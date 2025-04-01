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الطائف.. عروض فلكلورية وتوزيع 2000 هدية في احتفالات العيد

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واس - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة الطائف إقامة فعاليات ترفيهية وثقافية وتراثية متنوعة بمناسبة العيد السعيد.
وتمثلت الفعاليات التي حظيت بإقبال كبير من الزوار، التي أقيمت بمنتزه الردف وحديقة الملك عبدالله والسنابل وممشى العرفاء، في توزيع ما يزيد على 2000 هدية، إضافة لتقديم الحلوى والقهوة ، بمشاركة شخصيات كرتونية لاقت استحسان الأطفال وتفاعلهم.
فعاليات عيد الفطر - إكس أمانة الطائف

فعاليات الطائف

وجسدت العروض الفنية والفنون الشعبية، والمسرح، مظاهر احتفالات العيد بكل جمالية ومتعة.
فعاليات عيد الفطر - إكس أمانة الطائف

وضمت خشبة المسرح جملة من البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية، التي تمثلت في العروض الفلكلورية، والفنية، وأركان مختلفة للأطفال والأسر، رسمت على إثرها البهجة والفرح على محيا الجميع، ليظهر عيد الطائف مختلفًا عن سائر الأعوام السابقة.
فعاليات عيد الفطر - إكس أمانة الطائف

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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