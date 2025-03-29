شكرا لمتابعة خبر عن ‎وزارة الشؤون الإسلامية تهيئ 15948جامعًا و 3939 مصلى لصلاة عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة 15948 جامعًا و3939 مصلى مكشوفًا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ، بعد استكمال جميع التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، وتوفير وسائل السلامة، في إطار رسالتها في العناية ببيوت الله ومرتاديها بما يمكنهم من الصلاة في أجواء تعبدية وبخشوع وسكينة.

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد والجوامع، ضرورة تطبيق التعليمات بمدة إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى، مشيرة إلى تكليف أكثر من 6000 مراقب ومراقبة لمتابعة الجوامع ومصليات العيد للوقوف على جاهزيتها.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراخ في الخدمات المقدمة لبيوت الله إلى التواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ.

وحثت الوزارة الجميع على اغتنام أيام العيد بالتزود من الفضائل والحرص على إقامة شعيرة صلاة العيد مع المصلين، واستغلال أيام العيد بالقربات وصلة الأرحام ومواصلة العمل الصالح، سائلة الله للجميع القبول وصالح العمل.