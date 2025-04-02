اشار مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا المهندس خالد أبو دي لـ "سانا" الى عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه وطرطوس، وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات. وفي وقت سابق، اعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية يجري العمل على إصلاحه لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سوري: عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه وطرطوس وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.