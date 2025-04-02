وسائل إعلام يمنية: تجدد الغارات الإميركية على شرقي مدينة صعدة

أفاد قناة "المسيرة" اليمنية، بأن "العدوان الأميركي يعاود استهداف شرقي مدينة صعدة بثلاث غارات".

وكان قد حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الحوثيين والإيرانيين من أنّ الآتي أعظم إذا لم تتوقف الهجمات على السفن"، وذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات على الحوثيين.

وقال ترامب "أوقفوا إطلاق النار على السفن الأميركية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وبخلاف ذلك، فإنّنا سنكون ما زلنا في البداية فقط، والآتي أعظم بالنسبة إلى الحوثيين ورعاتهم في إيران".

في حين أكد زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي في اليمن، على "ثبات شعبنا على موقفه المبدئي الإيماني في الإسناد الكامل والمناصرة للشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان الأميركي الإجرامي على بلدنا".

ولفت، في كلمة نقلتها قناة "المسيرة"، إلى أن "العدوان الأميركي لن يؤثر على القدرات العسكرية والعمليات الجهادية البطولية للإسناد لغزة".

وأضاف الحوثي "العدوان الأميركي لن يؤثر على قرار وموقف شعبنا، يمن الإيمان والجهاد، يمن الأنصار الذي يستند إلى الهوية الإيمانية والبصيرة القرآنية ويعتمد على الله تعالى".