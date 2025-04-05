شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب العمال": علينا التمسك بالوحدة الوطنية ودعم الدولة للحفاظ على استقرارها والان مع تفاصيل الخبر

شدد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية تجاه أشقائنا وتفاقم الكوارث الإنسانية كل ساعة على مرأى ومسمع من العالم، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم المتكررة، ووقف نزيف الدماء من المدنيين الأبرياء.

وأكد رئيس الاتحاد العام لشباب العمال خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن أهمية تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب المصري، إدراكًا لخطورة التحديات التي تواجهها الدولة، وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية خلال هذه الفترة العصيبة، ودعا الشعب المصري على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ودعم الدولة المصرية في مساعيها للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار إلى أن هذا التصعيد الخطير في الأراضى الفلسطينية يعكس إصرار الاحتلال على انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية، في ظل استهداف متواصل للمدنيين الأبرياء والبنية التحتية، ما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.