شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة والدتكم الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة والدتكم الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي ـ رحمها الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.