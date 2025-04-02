قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي يبدأ زيارة لإسرائيل

بدأ قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي مايكل كوريلا زيارة إلى إسرائيل، حيث يجري اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين هناك.
وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية إنّ كوريلا وصل إسرائيل اليوم، بهدف عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين في تل أبيب.
وأشارت الهيئة إلى أن زيارة كوريلا لإسرائيل قد تكون تمهيدًا لشنّ هجوم على إيران.
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