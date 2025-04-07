6 مناطق الأقل بطالة والرياض أولا

سجلت منطقة الحدود الشمالية أكثر مناطق المملكة بطالة بـ12%، بينما جاءت منطقة الرياض الأقل بنسبة البطالة بـ4.7%، وحصدت 6 مناطق ممثلة في: الرياض ونجران والشرقية والجوف وحائل ومكة المكرمة، أقل مناطق المملكة بطالة للسعوديين، في وقت تصدر ذكور الحدود الشمالية بطالة الذكور بـ9%، وإناث تبوك الأكثر بطالة بـ21%، في وقت انخفض معدل البطالة العام إلى 3.5%.

الربع الرابع

كشف تقرير سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، معدل إجمالي بطالة السعوديين، الذي بلغ 7%، وفاق معدل بطالة الإناث معدل بطالة الذكور، إذ بلغت بطالة الإناث 11.9% مقابل 4.3% بطالة الذكور، واستحوذت الفئة العمرية من 15-24 سنة على النصيب الأكبر من بطالة السعوديين بـ15%، بينما تصدر حاملو البكالوريوس وما يعادله البطالة على المستوى التعليمي بـ8%، وبلغ معدل بطالة غير السعوديين 1.5%، وبطالة الإناث غير السعوديات 6% مقابل 1.1% بطالة الذكور.

القصيم وجازان

تصدرت منطقة الحدود الشمالية أكثر مناطق المملكة بطالة بـ12%، وحلت منطقة عسير ثانيا بـ11%، ومنطقة تبوك ثالثا بـ10.5%، والباحة رابعا بـ9.3%، وتساوت القصيم وجازان خامسا بـ8.8%، والمدينة المنورة سادسا بـ8.4%، بينما سجلت منطقة الرياض أقل مناطق المملكة بطالة بـ5%، والشرقية ثانيا بـ5%، ونجران ثالثا بـ6.8%، وحائل رابعا بـ6.9%، والجوف خامسا بـ7.5%، ومكة المكرمة سادسا بـ7%.

بطالة الذكور

تصدرت منطقة الحدود الشمالية أكثر مناطق المملكة في بطالة الذكور بـ8.7%، وحلت منطقة عسير ثانيًا بـ7.2%، وجازان ثالثًا بـ6.3%، وتساوت المدينة المنورة والقصيم رابعًا بـ6.7%، والباحة خامسًا بـ5.7%، وتبوك سادسًا بـ5.3%.

بطالة الإناث

سجلت بطالة إناث منطقة تبوك الأكثر بطالة بين مناطق المملكة بـ21%، وحلت بطالة إناث منطقة عسير ثانيًا بـ18%، وبطالة إناث الحدود الشمالية ثالثًا بـ17%، وإناث الباحة رابعًا بـ16%، وإناث القصيم خامسًا بـ14%، وإناث مكة المكرمة سادسًا بـ13.8%، وإناث حائل سابعًا بـ13.5%.

الفئات العمرية

سيطرت الفئة العمرية من 15-24 سنة على أكثر الفئات العمرية بطالة بـ14.8%، وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيًا بـ9.5%، والفئة العمرية من 25-54 سنة ثالثًا بـ6%، ومن 35-44 سنة رابعًا بـ4.5%، ومن 45-54 سنة خامسًا بـ1.5%، ومن 55 سنة فأكثر سادسًا بـ1%.

المستوى التعليمي

سجل حاملو البكالوريوس وما يعادله الأكثر بطالة على المستوى التعليمي بـ8.2%، وحل تعليم ثانوي ثانيًا بـ7.1%، وحاملو دبلوم متوسط ثالثًا بـ6.9%، وحاملو دبلوم مشارك رابعًا بـ6.2%، وتعليم متوسط خامسًا بـ5.5%.

أرقام وإحصاءات

%7 معدل بطالة السعوديين

%12 بطالة الإناث السعوديات

%4 بطالة الذكور السعوديين

أكثر المناطق بطالة

الحدود الشمالية: 12%

عسير: 11%

تبوك: 10.5%

الباحة: 9.3%

القصيم وجازان: 8.8%

المدينة المنورة: 8.4%

الأقل بطالة

الرياض: 4.7%

الشرقية: 5%

نجران: 6.8%

حائل: 6.9%

الجوف: 7.5%

مكة المكرمة: 7.9%

بطالة الذكور

الحدود الشمالية: 9%

عسير: 7%

جازان: 6%

القصيم والمدينة المنورة: 5.9%

الباحة: 5.7%

تبوك: 5.3%

بطالة الإناث

تبوك: 21%

عسير: 18%

الحدود الشمالية: 17%

الباحة: 16%

القصيم: 14%

مكة المكرمة: 13.8%

حائل: 13.5%

بطالة المستوى التعليمي

البكالوريوس: 8.2%

تعليم ثانوي: 7%

دبلوم متوسط: 6.9%

دبلوم مشارك: 6%

تعليم متوسط: 5.7%