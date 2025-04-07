6 مناطق الأقل بطالة والرياض أولا

الربع الرابع
كشف تقرير سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، معدل إجمالي بطالة السعوديين، الذي بلغ 7%، وفاق معدل بطالة الإناث معدل بطالة الذكور، إذ بلغت بطالة الإناث 11.9% مقابل 4.3% بطالة الذكور، واستحوذت الفئة العمرية من 15-24 سنة على النصيب الأكبر من بطالة السعوديين بـ15%، بينما تصدر حاملو البكالوريوس وما يعادله البطالة على المستوى التعليمي بـ8%، وبلغ معدل بطالة غير السعوديين 1.5%، وبطالة الإناث غير السعوديات 6% مقابل 1.1% بطالة الذكور.
القصيم وجازان
تصدرت منطقة الحدود الشمالية أكثر مناطق المملكة بطالة بـ12%، وحلت منطقة عسير ثانيا بـ11%، ومنطقة تبوك ثالثا بـ10.5%، والباحة رابعا بـ9.3%، وتساوت القصيم وجازان خامسا بـ8.8%، والمدينة المنورة سادسا بـ8.4%، بينما سجلت منطقة الرياض أقل مناطق المملكة بطالة بـ5%، والشرقية ثانيا بـ5%، ونجران ثالثا بـ6.8%، وحائل رابعا بـ6.9%، والجوف خامسا بـ7.5%، ومكة المكرمة سادسا بـ7%.
بطالة الذكور
تصدرت منطقة الحدود الشمالية أكثر مناطق المملكة في بطالة الذكور بـ8.7%، وحلت منطقة عسير ثانيًا بـ7.2%، وجازان ثالثًا بـ6.3%، وتساوت المدينة المنورة والقصيم رابعًا بـ6.7%، والباحة خامسًا بـ5.7%، وتبوك سادسًا بـ5.3%.
بطالة الإناث
سجلت بطالة إناث منطقة تبوك الأكثر بطالة بين مناطق المملكة بـ21%، وحلت بطالة إناث منطقة عسير ثانيًا بـ18%، وبطالة إناث الحدود الشمالية ثالثًا بـ17%، وإناث الباحة رابعًا بـ16%، وإناث القصيم خامسًا بـ14%، وإناث مكة المكرمة سادسًا بـ13.8%، وإناث حائل سابعًا بـ13.5%.
الفئات العمرية
سيطرت الفئة العمرية من 15-24 سنة على أكثر الفئات العمرية بطالة بـ14.8%، وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيًا بـ9.5%، والفئة العمرية من 25-54 سنة ثالثًا بـ6%، ومن 35-44 سنة رابعًا بـ4.5%، ومن 45-54 سنة خامسًا بـ1.5%، ومن 55 سنة فأكثر سادسًا بـ1%.
المستوى التعليمي
سجل حاملو البكالوريوس وما يعادله الأكثر بطالة على المستوى التعليمي بـ8.2%، وحل تعليم ثانوي ثانيًا بـ7.1%، وحاملو دبلوم متوسط ثالثًا بـ6.9%، وحاملو دبلوم مشارك رابعًا بـ6.2%، وتعليم متوسط خامسًا بـ5.5%.
أرقام وإحصاءات
%7 معدل بطالة السعوديين
%12 بطالة الإناث السعوديات
%4 بطالة الذكور السعوديين
أكثر المناطق بطالة
الحدود الشمالية: 12%
عسير: 11%
تبوك: 10.5%
الباحة: 9.3%
القصيم وجازان: 8.8%
المدينة المنورة: 8.4%
الأقل بطالة
الرياض: 4.7%
الشرقية: 5%
نجران: 6.8%
حائل: 6.9%
الجوف: 7.5%
مكة المكرمة: 7.9%
بطالة الذكور
الحدود الشمالية: 9%
عسير: 7%
جازان: 6%
القصيم والمدينة المنورة: 5.9%
الباحة: 5.7%
تبوك: 5.3%
بطالة الإناث
تبوك: 21%
عسير: 18%
الحدود الشمالية: 17%
الباحة: 16%
القصيم: 14%
مكة المكرمة: 13.8%
حائل: 13.5%
بطالة المستوى التعليمي
البكالوريوس: 8.2%
تعليم ثانوي: 7%
دبلوم متوسط: 6.9%
دبلوم مشارك: 6%
تعليم متوسط: 5.7%
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