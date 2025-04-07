بيسان اسماعيل ترقص على أنغام أغنيتها الجديدة في حفل Bachelor Party نارين بيوتي

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة واليوتيوبر بيسان اسماعيل وهي ترقص على أنغام أغنيتها الجديدة "هيهات" خلال حفل توديع العزوبية الذي أقامته اليوتيوبر السورية نارين بيوتي.

وقد تخطّت بيسان إسماعيل بأغنيتها الجديدة "هيهات" الـ 4 مليون و500 ألف مشاهدة بساعات قليلة على طرحها عبر يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

"شفت السراب بعيني لما قبالي وقفت

شفت الغدر بعيونك لما ضهرك ملت

دوّر بعيون الناس

عن حدا مابينقاس

لابدهب لا بألماس

مافي متلي

والحب بيننا سجال

بقلع عيون العدا

الناس قول وأفعال

أفعالك مين الرايدا

اللي بيطلع من توبو بيبرد

مصيرك بالكذب تمرض

الفرصة مرة بتنعطى

عطيتك فرص ما بتنعد

كم غلطة ساندت منك

كم مرة ظلمتني بظنك

كم جرح غطيتو عنك بضهرك كنت

هيهات يادني هيهات

يحكي عني بعدا

يلي بعيوني مات

كاين ل قلبي فدا".