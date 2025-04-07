الممثل المكسيكي مانويل ماسالفا يدخل في غيبوبة وينقل الى مستشفى في دبي

ميرنا وليد - بيروت - نُقل الممثل المكسيكي مانويل ماسالفا، نجم مسلسل Narcos: Mexico، إلى مستشفى في دبي حيث وُضع في غيبوبة طبية بعد إصابته ببكتيريا عدوانية خلال زيارته الأخيرة إلى الفلبين.

وكشف مدير أعماله، خايمي جاراميلو إسبينوزا، أن ماسالفا خضع لعملية جراحية طارئة نهاية الشهر الماضي بعدما شعر بآلام داخلية، وتبين لاحقًا وجود عدوى خطيرة.

في اليوم التالي، وصلت العدوى إلى رئتيه، مما استدعى إدخاله في غيبوبة لتحسين فرص علاجه. وأكد الأطباء أن رئتيه بدأت بالاستجابة للمضادات الحيوية، رغم أن حالته لا تزال حرجة لكنها مستقرة.

وأطلقت عائلته حملة تبرعات عبر منصة GoFundMe لتغطية نفقات العلاج، وتمكنت من جمع أكثر من مليون بيزو مكسيكي.

يُذكر أن مسلسل Narcos: Mexico الذي يُعرض على "نتفليكس" تناول في مواسمه الأولى صعود بابلو إسكوبار وإمبراطوريته الإجرامية، فيما يسلط الموسم الجديد الضوء على تجار المخدرات في المكسيك.