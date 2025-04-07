أوكا يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته مي كساب وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أوكا صورة مع متابعيه عبر حسابها الخاص، ظهر فيها بأجواء من الفرح إلى جانب زوجته الفنانة المصرية مي كساب أثناء إحتفالهما بعيد ميلاده، و علق أوكا على المنشور بكلمات من الإمتنان قائلاً: "احلي عيد ميلاد اتعمل في حياتي من عيلتي الصغيره".



و كانت قد وثقت الفنانة المصرية مي كساب، لخظات طريفة مع زوجها الفنان المصري أوكا وإبنهما.

وشاركت مي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص وتغني أغنية "أنا غني" لزوجها أوكا وذلك برفقة إبنهما.

وأرفقت مي الفيديو بتعليق تمنت فيه النجاح لزوجها، إذ كتبت فيه: " أنا غني، يا رب تحقق كل اللي بتقوله في الأغنية يا أوكا".

