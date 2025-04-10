تجرأت كايت ميدلتون على خرق البروتوكول أكثر من مرة في حفل زفافها

ميرنا وليد - بيروت - خرقت الأميرة كايت ميدلتون البروتوكول خمس مرات خلال زفافها وأصرت أن تضيف على المناسبة لمسة خاصة.

الأولى حين قررت مع ويليام إرجاء شهر العسل ومنح الأولوية للواجبات الملكية بالرغم من التقاليد الملكية التي تقضي ببدء شهر العسل مباشرة بعد الزفاف.

تركت شعرها منسدلا على كتفيها بالرغم من التقاليد التي تفرض على العروس رفع شعرها كي يبقى منتظماً في حال هب الهواء وهي عادة معتمدة منذ 350 سنة لكنها خرقت البروتوكول إكراماً لحبيبها ويليام الذي يفضل شعرها منسدلاً.

أصرت على وضع الماكياج على وجهها بنفسها وهذا أمر مخالف للتقاليد مع العلم أن العروس الملكية تستعين بمتخصص بالتجميل.

سمحت كايت لشقيقتها بيبا بإرتداء فستان باللون الأبيض وخالفت التقاليد التي تحصر اللون الأبيض بالعروس فقط.

سمحت كايت بوجود وصيفات ورفقاء للعريس خلال حفل الزفاف ليكون عائلياً وهو أمر غير مقبول في تقاليد العائلة المالكة.

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