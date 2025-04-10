ميرنا وليد - بيروت - صنّفت مجلة فوربس الملياردير الأميركي ورجل الأعمال إيلون ريف ماسك بأغنى رجل في العالم وتقدر ثروته بـ 345 مليار دولار. ولد من عائلة ثرية في جنوب أفريقيا وهاجر الى كندا عام 1989. دعم الرئيس دونالد ترامب قبل وصوله الى البيت الأبيض. من أثمن الأشياء التي يقتنيها إيلون ماسك خمسة وهي على التوالي: -مجموعة سيارات فاخرة بقيمة 38 مليون دولار -طائرة خاصة G650ER قيمتها 66.5 مليون دولار -حصة في XAI قيمتها 80 مليار دولار -حصة في Space X قيمتها 147 مليار دولار حصة في Tesla قيمتها 130 مليار دولار

كانت هذه تفاصيل خبر أثمن 5 أشياء يمتلكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.