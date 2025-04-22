بعد وفاة سليمان عيد .. ما حدث مؤثر جداً

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية وفاء عامر، أن شخص تبرع بوصلة مياه على روح الممثل المصري سليمان عيد، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، بسبب أزمة قلبية مفاجئة.



وكتبت عامر على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ولا تنسوا الفضل بينكم، سليمان عيد ماذا بينك ولين الله يا سليمان حتي يتذكرك أحدا لم يقابلك قط، تبرع لك بوصلة مياه تخيلوا يا أصدقائي أن أحد المحترمين الذين تعاملت معهم هو المتبرع عمرو أحمد حسين".

وتابعت:"اللهم أرحمك يا سليمان واجعله في ميزان حسناتك يا عمرو انت بجد محترم وعظيم بجد كتر خيرك أنا فكرت كتير قبل ما انشر لكن استحضرتني الايه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنسو الفضل بينكم صدق الله العظيم".

عبد الرحمن إبن سليمان عيد، كان قد كشف عن تقديم أحد الأشخاص صدقة الطعام باسم والده الراحل، لمجموعة من المواطنين في افريقيا.