انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية إن سوريا شهدت انقطاعاً للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد مساء اليوم الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات.