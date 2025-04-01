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انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال

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انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال

ابوظبي - سيف اليزيد -  قال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية إن سوريا شهدت انقطاعاً للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد مساء اليوم الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية.
وأضاف المتحدث أن الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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