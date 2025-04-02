الاتحاد الأوروبي: المناورات الصينية حول تايوان تزيد حدة التوتر

ذكر الاتحاد الأوروبي أن المناورات العسكرية الصينية واسعة النطاق حول تايوان من شأنها أن تزيد من حدة التوترات عبر المضيق. واعتبر أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان لهما أهمية استراتيجية للأمن والرخاء الإقليميين والعالميين.
وتابع البيان “الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة مباشرة في الحفاظ على الوضع الراهن في مضيق تايوان. ونحن نعارض أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه”. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها أن تزيد من تصعيد التوترات، والتي ينبغي حلها من خلال الحوار عبر المضيق”.
كانت الصين قد أعلنت في بيان اليوم الثلاثاء عن بدء مناورة عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان .
وأضاف البيان: “إنها تحذير صارم وردع قوي لقوى الانفصال الساعية لاستقلال تايوان، كما أنها خطوة شرعية وضرورية لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية”.
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