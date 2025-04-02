الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة توافق على بيع الفيليبين مقاتلات بقيمة 5,58 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتّحدة وافقت على بيع الفيليبين مقاتلات إف-16 وتجهيزات عائدة لها بقيمة 5,58 مليارات دولار".

وأكدت الخارجية أنها "أجازت بيع 20 مقاتلة من هذا الطراز لتحسين أمن شريك استراتيجي لا يزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والسلام والتقدم الاقتصادي في جنوب شرق آسيا".

وكان قد قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال زيارة إلى الفيليبين الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة وحليفتها الفيليبين يجب أن "تقفا معا" في مواجهة تزايد نفوذ بكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتزامن الإعلان الأميركي مع حشد الجيش الصيني قوات برية وبحرية وجوية حول تايوان لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تحاكي حصار الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وتصرّ الصين على أن بحر الصين الجنوبي بكامله تقريبا بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة (الفيليبين وفيتنام وبروناي وماليزيا)، يقع تحت سيادتها، متجاهلة حكما أصدرته محكمة دولية عام 2016 يفيد بعدم وجود أيّ أساس قانوني لموقفها هذا.