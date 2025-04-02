21 قتيلا على الأقل في انفجار في مصنع للألعاب النارية بالهند

قُتل 21 شخصا على الأقل وأُصيب خمسة آخرون بجروح، في انفجار في مصنع غير قانوني للألعاب النارية في الهند، حسبما أعلنت السلطات.
وأدى الانفجار إلى تناثر الأشلاء والحجارة والمعادن الى مسافات بعيدة من المجمع الصناعي الواقع في مدينة ديسا في ولاية غوجارات.
وذكر المتحدث باسم حكومة الولاية ريشيكيش باتيل إنّ "انفجارا ضخما وقع في المصنع، الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف الخرساني"، موضحا أنّ هذا المصنع يعمل من دون ترخيص. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.
من جانبه، قال المسؤول في الشرطة سي. إل. سولانكي، إنّ "عدد القتلى في هذا الحادث الذي وقع في وحدة تصنيع الألعاب النارية، ارتفع الآن إلى 21".
وكانت السلطات أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 18 شخصا على الأقل.
وتعتبر الانفجارات في مصانع الألعاب النارية أمرا شائعا في الهند، حيث لا يلتزم أصحابها غالبا بقواعد السلامة.
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