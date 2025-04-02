نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن "إدارة ترامب تعمل على أمر تنفيذي سيخفف القواعد التي تحكم صادرات المعدات العسكرية"، موضحةً أن "الأمر التنفيذي بشأن صادرات الأسلحة قد تعلن عنه الإدارة الأمريكية اليوم أو غدا".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": إدارة ترامب تعمل على أمر تنفيذي سيخفف القواعد التي تحكم صادرات المعدات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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