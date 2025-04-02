"الجزيرة": قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الجيش الاسرائيلي يستعد لتوسيع سيطرته على مناطق في غزة وضمها للحزام الأمني".

واعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "1001 شخصا قتلوا في القطاع منذ أن استأنفت إسرائيل غاراتها الواسعة النطاق في 18 آذار الحالي".

واشارت الى ان "الحصيلة تشمل 80 شخصا قتلوا في الساعات الـ48 الماضية حتى صباح الاثنين، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 50,357 شخصا".