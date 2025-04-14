النشرة: حزب الله وأمل باتا في مرحلة تسمية الأسماء تمهيدًا لإسقاطها على اللوائح في الانتخابات البلدية بالجنوب

أفادت معلومات "النشرة"، بأن لوائح حزب الله وحركة أمل تقدّمت عن سائر اللوائح في مسار التحضير للانتخابات البلدية، وباتت الآن في مرحلة تسمية الأسماء تمهيدًا لإسقاطها على اللوائح بهدف الوصول إلى التزكية حيث أمكن.

وبحسب المعلومات، من المقرر أن تُجرى الانتخابات في القرى الحدودية المدمرة، في أقلام اقتراع تُنشأ داخل منازل سكنية قريبة، أو في خيم وشوادر معدّة خصيصًا لهذا الغرض.